На Донетчине чиновницу Госпродпотребслужбы подозревают в получении взятки

На Донетчине правоохранители сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды чиновнице Госпродпотребслужбы. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в Донецкой области местной жительнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно в получении неправомерной выгоды должностным лицом», – говорится в сообщении ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области получила от предпринимателя г. Мариуполя неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долл.

«За указанные средства женщина обещала ускорить выдачу карантинных сертификатов на партию зерна количеством 300 тонн без проведения обязательного отбора продукции для экспертных исследований. Сейчас досудебное расследование продолжается», – проинформировали в прокуратуре.