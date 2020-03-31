Власть на Луганщине завышает показатели готовности к эпидемии, – правозащитник

В Луганской области многие люди вернулись с заработков из Европы, и никто не следит за соблюдением ними карантина. При этом облгосадминистрация завышает показатели готовности медучреждений к борьбе с эпидемией. Об этом рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Константин Реуцкий, передает «Украинское радио».

«По словам медиков, с которыми мы общались во время мониторинга медицинских учреждений на Луганщине на прошлой неделе, очень много людей сейчас вернулись с заработков из европейских стран, где показатель заболеваемости коронавирусом очень высокий, и никто не следит за их передвижением и за их состоянием здоровья», – отметил Реуцкий.

По его словам, местные врачи говорят, что эти люди, как правило, не придерживаются никаких карантинных мероприятий, свободно передвигаются по городам и селам, общаются с людьми, в том числе и с военными, которые дислоцируются в этих городах и поселках.

«Военные в населенных пунктах ходят в магазины, передвигаются по городу, общаются с местными часто, также не соблюдая карантинных мероприятий и не надевая при этом маску. То есть как перекрытие админграниц поспособствует распространению инфекции от гражданских военным на этом фоне – мне совершенно непонятно», – прокомментировал ситуацию Реуцкий.

Правозащитник говорит, что показатели готовности к коронавирусной инфекции медицинских учреждений властями постоянно завышаются.

«Луганская ОГА завышает количество имеющихся аппаратов искусственной вентиляции легких и другого реанимационного оборудования. Манипулирует информацией с укомплектованностью медицинских учреждений врачами, и это проблема, которая на Луганщине стоит более остро, чем в других регионах Украины. На этом фоне остро ощущается нехватка узкопрофильных специалистов. Сейчас очень нужны будут инфекционисты, реаниматологи. Луганская ОГА заявляет о том, что они готовят такой резерв и готовят места в опорных больницах, где эти люди будут работать, но не могут ответить на вопрос, откуда на фоне общего критического дефицита кадров они планируют этих специалистов привлечь», – подчеркнул Реуцкий.