ДТП на Донетчине: Нетрезвый водитель столкнулся с лестницей в магазин

Сегодня утром, 31 марта, в Доброполье (Донецкая обл.) произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Тойота». Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Около 4:17 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошла авария.

«Выездом на место происшествия полицейские установили, что 31-летний водитель легковушки сел за руль навеселе, не справился с управлением и совершил столкновение с лестницей магазина. В результате мужчина и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы в городскую больницу», – рассказали в полиции.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.