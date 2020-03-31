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После ДТП в Луганске госпитализированы водители двух легковых авто

31.03.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в ДТП в Луганске пострадали 2 человека. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Авария произошла 28 марта на ул. Объездная в Луганске: мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем Dacia Logan, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП в «республиканскую» Луганскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы оба водителя. «По данному факту проводится дальнейшая проверка», – уверяют в «республике».

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