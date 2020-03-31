В «ДНР» заявили, что у 131 человека взяли пробы на COVID-19, и сообщили результаты

В «ДНР» 131 человек находится на стационарном наблюдении в рамках мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 31 марта, заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«Случаев заболеваний COVID-19 по состоянию на 31 марта в республике не зарегистрировано. Состояние всех пациентов, которые на данный момент находятся под наблюдением и на обследовании, а таких у нас 131 человек, удовлетворительное. Температура у всех нормальная, они проходят обследование и при необходимости лечение острых респираторных вирусных заболеваний», – сообщила Долгошапко.

Как уверяет «министр», у всех пациентов, которые наблюдаются в стационаре, взяты пробы на COVID-19. Все они оказались отрицательными. «За последние сутки взяты под наблюдение 16 человек, из которых 12 госпитализированы. Всего на данный момент в республике на самоизоляции на дому находятся 8747 человек – большинство из них въехали в ДНР с 27 марта», – утверждает Долгошапко.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Позже стало известно о состоянии госпитализированного мужчины. В «ДНР» под наблюдением медиков в стационарных отделениях 30 марта находились 118 человек.