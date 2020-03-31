ООН объявляет конкурс грантов для противодействия COVID-19 в прифронтовых регионах

Программа ООН по восстановлению и развитию мира объявляет конкурс грантов для общественных организаций громад Донецкой, Луганской и Запорожской областей для противодействия коронавирусу COVID-19 и облегчения последствий эпидемии. Об этом сообщается на сайте организации.

«Программа ООН по восстановлению и развитию мира приглашает общественные, неправительственные и благотворительные организации, работающие в целевых громадах, к участию в грантовом конкурсе, чтобы помочь побороть распространение заболевания и облегчить его влияние на пожилых людей, людей с инвалидностью, женщин, проживающих вдоль линии соприкосновения и другие уязвимые слои населения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, данный конкурс не имеет конечного срока и будет продолжаться до окончания карантина на территории Украины или объявления о завершении конкурса Программой ООН по восстановлению и развитию мира.

Проекты за счет этого грантового конкурса должны реализовываться на территории:

18 целевых громад Донецкой области: Доброполье (Белицкое, Белозерское), Дружковка, Покровск, Мирноград, Славянск, Северская ОТГ, Соледарская ОТГ, Новгородское, Светлодарск, Мангушский р-н, будущая Волновахская ОТГ, Угледарская ОТГ, будущая Сартанская ОТГ, Великоновоселковский р-н, Красногоровка / Марьинка, Авдеевка, Ольгинка, Очеретино;

19 целевых громад Луганской области: Лозно-Александровская ОТГ, Привольская ОТГ, Троицкая ОТГ, Нижнедувансая ОТГ, Беловодская ОТГ, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Кременная, пгт Краснореченское, Меловое, Станица Луганская, Новоайдар, Золотое, Счастье, Трехизбенка, Горное, Широкое, Красная Таловка.

К участию в конкурсе поощряются общественные организации, заявки которых направлены на покрытие специфических потребностей женщин, а также ветеранские организации.

В ПРООН подчеркивают, что заявки, присланные от физических лиц, коммерческих организаций, государственных учреждений и организаций, органов местного самоуправления, профсоюзов, политических партий, религиозных организаций, рассматриваться не будут.

Проекты должны касаться быстрого реагирования в противодействии коронавирусной инфекции, способствовать восстановлению громад после распространения пандемии, и помощи в организации проведения мероприятий карантина, входящих во властные полномочия органов центральной исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Ожидается, что продолжительность предложенных проектов не должна превышать 3 месяца.

Согласно условиям конкурса, проекты будут профинансированы в размере от 54 тыс. до 162 тыс. грн, однако к рассмотрению принимаются проектные предложения с любым заявленным бюджетом, и они будут рассмотрены конкурсной комиссией.

Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте ПРООН в Украине.