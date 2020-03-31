Возраст врачей – за 70 лет: В случае эпидемии коронавируса больных в Славянске лечить будет некому

В случае возникновения эпидемии коронавируса основной проблемой для Славянска (Донецкая обл.) станет нехватка врачей. Сейчас 110-тысячный город обслуживают всего 340 врачей разных направлений, при этом возраст многих медиков превышает 70 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 марта, заявил Славянский городской голова Вадим Лях.

На сегодняшний день в Славянске, Славянском районе, городах Николаевка и Святогорск не зарегистрированы официальные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 56 человек, которые вернулись из стран с повышенным уровнем заболевания коронавирусом, а также 38 членов их семей, контактных лиц. «9 человек с респираторными явлениями обратились за медицинской помощью, из них 5 вернувшихся из-за рубежа. Все были взяты под наблюдение, у них отобраны биологические пробы и отправлены в лабораторию в Киев и по всем получены отрицательные результаты», – уточнил заведующий заведующий Славянского районного филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Сергей Моховик.

Славянский городской голова Вадим Лях отметил, что на данный момент необходимости в помещениях для обсервации пациентов в Славянске нет. В то же время в случае возникновения критической ситуации изучаются возможности госпитализации больных средней тяжести и в тяжелом состоянии.

Мэр констатировал, что на случай эпидемии в учреждениях здравоохранения Славянска есть порядка 400 койко-мест. Но при этом не хватает врачей. «У нас всего 340 врачей всех направлений. Средний возраст – за 70 лет. Фактически мы понимаем, что в случае возникновения такой ситуации лечить больных будет некому», – признал Лях.

В этой связи город в случае осложнения ситуации с коронавирусом готов к приему командировочных медиков. «Сейчас мы готовим места для проживания врачей, которые будут командированы к нам в случае необходимости. У нас есть жилье для этих врачей, а также военных, которые в случае необходимости будут дислоцироваться в городе при возникновении сложной ситуации. Питание, проживание в случае командировки будет обеспечено. Мы готовимся к худшему сценарию. Но надеемся, что он не произойдет», – сказал мэр.

На данный момент в медицинских учреждениях города в наличии 14 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Сейчас появилась возможность приобрести клапаны для наших аппаратов ИВЛ, которые увеличивают пропускные возможности аппарата и позволяют одним аппаратам оказывать лечение трем больным. Первая партия, 4 клапана, придет уже на этой неделе. Будем опробовать и, если будет необходимость, все наши 14 аппаратов станут как 42 – и это хорошо. Изготавливают клапаны в Одессе, поставляют бесплатно в рамках социального проекта. Надеемся, что испытания будут успешные, и мы сможем бесплатно получить все необходимое», – заключил Вадим Лях.