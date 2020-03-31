На Луганщине двое 8-летних мальчиков подожгли автомобиль (Фото)

На Луганщине полицейские установили малолетних поджигателей автомобиля. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

28 марта около 15:15 поступило сообщение 72-летнего мужчины о том, что возле одного из домов по ул. Донецкой в Северодонецке неизвестные подожгли его автомобиль «ВАЗ-21099». Пожар был вовремя потушен, обошлось без жертв.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила свидетелей и обстоятельства происшествия, с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» было получено видео события. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности правонарушителей. Поджигателями оказались 2-е 8-летних мальчиков. Вместе с родителями они были доставлены в отдел полиции.

Сейчас с мальчиками и их родителями работают инспекторы ювенальной превенции. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых следователями под процессуальным руководством прокуратуры будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.