На Донетчине сбили пожилую женщину

В Николаевке (Донецкая обл.) водитель автомобиля «Chery» двигался задним ходом по проезжей части и совершил наезд на пожилую женщину. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«В Николаевке 63-летний водитель ехал задним ходом и не заметил пешехода. В результате аварии 64-летняя женщина получила различные телесные повреждения. Женщине была оказана медицинская помощь», – сообщили в полиции.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований Славянской полиции по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».