На Луганщине у 4-х человек подозревают коронавирус

В Луганской области все пациенты с подозрением на коронавирус помещены в больницу в городе Рубежное и находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказал главный врач КНП «Рубежанская центральная городская больница» Эдуард Кравченко, в данное время в учреждении находится 1 человек, у которого подтвержден диагноз COVID-19, и есть еще 4 человека с подозрением на коронавирус. Главврач отметил, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

По его словам, в инфекционном отделении больницы развернуты 30 койко-мест, также есть возможность в случае необходимости дополнительно подготовить еще 20.

«Медицинское учреждение обеспечено всем необходимым и готово к работе по этому направлению», – отметил Кравченко.

В целом в течение марта в Рубежанскую ЦГБ поступили 10 человек с подозрением на заболевание коронавирусом, у 5-ти из них диагноз не подтвердился лабораторно, и эти люди были выписаны.

Напомним, по состоянию на 31 марта, в Луганской области у 2-х человек лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.