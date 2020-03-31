Штраф или исправительные работы: Житель Бахмута ответит за распространение фейка о карантине

В Донецкой области полицейские привлекают к ответственности жителя Часов Яра за распространение фейка о карантине. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по информации, полученной от сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях, сотрудники Бахмутского отдела полиции установили лицо, разместившее ложное сообщение в собственном информационном сообществе в социальной сети. «Мужчина распространил в соцсети ложную информацию о том, что после завершения карантинных мероприятий будут привлечены к ответственности владельцы аптечных пунктов», – говорится в сообщении.

33-летний мужчина объяснил, что не проверил информацию и не подумал о возможных последствиях.

В отношении нарушителя полицейские составили и направили в суд административный протокол по ст. 173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.

Как отмечается, полиция в очередной раз призывает граждан использовать только официальные сообщения органов власти.