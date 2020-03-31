У жителей изолированных сел Донбасса есть проблемы доступа к воде и санитарным условиям, – Миссия ООН

Жители изолированных сел в Донецкой и Луганской областях и другие группы, уязвимые к последствиям пандемии COVID-19, сталкиваются с проблемами доступа к воде и санитарным условиям. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.

«Оставаться дома, мыть руки с мылом и чистой водой – жизненно важные составляющие в борьбе с COVID-19, однако не у всех есть дом и доступ к воде. Поскольку правительства во всем мире призывают людей быть дома, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, правительства должны принять срочные меры, чтобы предотвратить рост числа бездомных и обеспечить доступ к надлежащему жилью и воде для всех», – говорится в сообщении.

По информации Миссии, около 50 тыс. домов гражданского населения были повреждены и разрушены вследствие боевых действий по обе стороны линии столкновения с начала конфликта на востоке Украины. «В некоторых изолированных селах Донецкой и Луганской областей люди должны пройти несколько километров, чтобы получить питьевую воду. Как результат, жители изолированных сел и другие группы, уязвимые к последствиям пандемии, такие как бездомные, внутренне перемещенные лица, пожилые люди, люди с инвалидностью сталкиваются с проблемами доступа к воде и санитарным условиям», – заявили в Миссии ООН.

Также в организации призвали правительство Украины принять срочные меры:

обеспечить право на жилье для всех как эффективный механизм защиты против пандемии;

обеспечить доступ к достаточной и доступной воде;

запретить отключение воды тем, кто не может оплатить счета за воду.

«Это не только защитит жизни наиболее уязвимых, но поможет защитить население всего мира посредством выравнивание кривой COVID-19», – резюмируется сообщение.