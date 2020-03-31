COVID-19: Кому стационарное лечение должно предоставляться обязательно

В Украине обновлены алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

В ведомстве уточнили, что к этой группе риска относятся пациенты с:

тяжелым течением артериальной гипертензии;

декомпенсированным сахарным диабетом;

иммуносупрессивными состояниями;

тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

почечной недостаточностью;

аутоиммунными заболеваниями;

тяжелыми аллергическими болезнями;

цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;

онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медпомощь. Всем пациентам с COVID-19, находящимся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Как уточняется, соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины об «Организации оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)». Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Напомним, гражданам, у которых есть признаки острого вирусного заболевания, должны проводить тест на COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки было зафиксировано 69 новых случаев. В Донецкой и Луганской областях по состоянию на 31 марта, новых случаев коронавирусного заболевания не зафиксировано. Данные остаются прежними: 6 случаев в Донецкой области и 2 – в Луганской.