Ветераны АТО могут пройти бесплатную профессиональную переподготовку в 15 вузах Украины

Ветераны АТО имеют возможность пройти бесплатную профессиональную переподготовку в 15 вузах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

Так, до 6 апреля продолжается сбор заявок на обучение в 15 учебных заведениях страны, которые согласились включить в свои образовательные программы профессиональную переподготовку военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Обучение проводится при поддержке Украино-Норвежского проекта «Переподготовка и социальная адаптация военнослужащих, ветеранов и членов их семей в Украине. Интеграция модели проекта "Норвегия – Украина" в государственную систему». Координатором в Украине является Международный фонд социальной адаптации.

Подать заявку на обучение имеют возможность:

военнослужащие ВСУ и других военных формирований, которые увольняются в текущем году;

военнослужащие ВСУ и других военных формирований, уволенные с военной службы в течение последних трех лет и имеющие стаж службы не менее 10 лет;

участники боевых действий и ветераны военной службы, статус которых закреплен в соответствии с действующим законодательством;

члены семей (супруг/супруга) вышеперечисленных категорий;

члены семей погибших участников боевых действий (супруг/супруга).

Срок обучения – 3 до 3,5 месяцев.

Для участников АТО и боевых действий, членов их семей – обучение бесплатное.

Ознакомиться с подробным перечнем городов, учебных заведений, специальностей и контактной информацией можно по ссылке: https://ifsa.kiev.ua/novini/2020/perelk-navchalnix-zakladv-speczalnostej-profesjno-perepdgotovki-u-vsnyanomu-semestr-2020-roku-berezen-lipen.html