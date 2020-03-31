Переселенцам: Можно ли вклеить фото в паспорт после карантина

После окончания карантина у переселенцев не должна возникнуть проблема со вклейкой фото в паспорт-книжечку по достижении 25 и 45 лет. Также, если гражданин хочет срочно вклеить фотографию, то есть возможность обратиться за услугой и в период карантина. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев», со ссылкой на данные Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

Так, Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» предусмотрено, что на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), со дня объявления карантина останавливается течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом. Со дня прекращения карантина течение этих сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до его остановки.

Вместе с тем, по информации ГМС Украины, в период карантина обслуживание субъектов обращения осуществляется только в исключительных случаях и только в определенных подразделениях ГМС по предварительно установленным для каждого из них графика обслуживания, а именно в случае:

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) вместо утраченного или похищенного (в том числе оформления ID-карты вместо утраченного или похищенного паспорта гражданина Украины в форме книжечки);

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг;

вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста;

оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживающего за рубежом;

видов на временное и постоянное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг.

При этом выдача изготовленных документов, подтверждающих гражданство, удостоверяющие личность или ее специальный статус, сформированных справок и выписок, осуществляется в обычном режиме, но с учетом установленного графика работы на период карантина. Обслуживание субъектов обращения по другим направлениям, в том числе предварительно записанных в электронную очередь, не осуществляется (лица, совершившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией позже – после отмены карантина).

«Итак, если вы хотите срочно вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению 25-летнего возраста в период карантина, вы имеете право обратиться в одно из дежурных подразделений ГМС по месту вашего фактического проживания, указанного в справке переселенца», – говорится в сообщении.

С графиком работы подразделений ГМС можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/ZtTCDaZ

Вместе с тем, как отмечают правозащитники, получить такую ​​услугу в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» можно будет и после карантина. Штрафные санкции в этом случае применяться не будут.

Важно: надо иметь в виду, что в случае, если срок вклеивания был просрочен еще до карантина, соответствующая норма действовать не будет. Придется оформлять новый паспорт по месту жительства, подтвержденного справкой переселенца или в области, где зарегистрирован заявитель (при отсутствии справки, или если она недействительна).

Напомним, что 30 марта Верховной Радой Украины был принят за основу и в целом проект Закона № 3275 от 29.03.2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». При условии его подписания президентом Украины и официального опубликования ожидается много изменений, в том числе таких, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).