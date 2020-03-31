В условиях карантина: Власти Славянска пытаются сэкономить городской бюджет

Власти Славянска (Донецкая обл.) признают принятые правительством решения по налоговой поддержке предпринимателей на период карантина, несмотря на то, что данные меры существенно скажутся на местном бюджете. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 марта, заявил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Сегодня много правильных решений приняло правительство в помощь предпринимателям, бизнеса, людям. Их нужно было принимать быстро для того, чтобы успокоить людей, чтобы не было паники и они чувствовали, что о них беспокоятся. И город в том числе принимает параллельно ряд решений. Мы понимаем, что все принятое на уровне правительства – за счет местного бюджета. Все скидки на земельный налог, ЕСВ (единый социальный взнос, – ред.) – это будет недополучение денег в бюджет», – сказал мэр.

Из-за нехватки средств в местном бюджете, соответственно, хуже финансируются муниципальные службы и учреждения. «Сегодня не поступают в должном количестве деньги на горводоканал, на коммунальное предприятие по вывозу мусора, в троллейбусное управление. И в ближайшее время им будет нужна дополнительная помощь, чтобы сохранить услуги на том же уровне, и чтобы выплачивалась заработная плата», – пояснил Лях.

Он отметил, что с целью экономии средств были приостановлены некоторые платежи, «но кроме выплаты заработной платы бюджетной сфере и самого необходимого по здравотделу». «Не останавливаем пока ремонт дорог и тротуаров, но по многим отыгранным тендерам движение мы пока приостанавливаем. Будем смотреть, как будут развиваться события», – сказал городской голова.

Сейчас в Славянске общественный транспорт обслуживает только горожан, задействованных в жизнеобеспечении города (работники органов власти, полиция, медики, спасатели, сотрудники аптек и магазинов по продаже продуктов питания и бытовой химии, пр.). Снижение пассажиропотока – это также недополучение средств троллейбусным управлением, транспортными предприятиями. «Мы сократили количество рейсов и по мере возможности будем это делать и дальше. Мы видим, что сегодня транспорт полупустой и это говорит о том, что все-таки часть населения ответственно подошла к ситуации и придерживается самоизоляции. После часа пик транспортом пользуется небольшое количество людей. Пока мы не ставим задачу его останавливать и готовы компенсировать убытки из местного бюджета для того, чтобы он функционировал без остановок», – рассказал градоначальник.

В связи с введением ограничения на пересечение границ Донецкой и Луганской областей Вадим Лях порекомендовал жителям Славянска без уважительных причин не покидать город и область. «Пока со Славянска выехать можно, но хочу обратиться к людям, что не стоит выезжать без надобности за пределы города и области. У нас на блокпостах дежурят не военные, а полиция и они могут с пониманием отнестись к тому, если вам срочно нужно уехать, например, в Харьковскую область, но пустят ли вас в эту область? Какая будет ситуация на другом блокпосту – никто гарантию не даст, потому что решения и приказы поступают в оперативном порядке. Выехав сегодня из дома в 8 утра, вы можете получить совсем другую ситуацию в соседней области. Понятно, что если острая ситуация и нужно куда-то выехать, думаю, с пониманием отнесутся. Но это если экстренный случай», – заключил мэр.

Как сообщалось ранее, в связи с введением налоговых каникул, связанных с введением «антикоронавирусного» карантина, в городской бюджет Славянска ежемесячно не поступит около 10 млн грн.