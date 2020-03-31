Украина получила шанс говорить с кредиторами о реструктуризации долгов, – эксперт

Украину сотрясают атака коронавируса и нарастающий, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, кризис экономики. В политикуме и экспертной среде все чаще звучат заявления, что Украина – на пороге дефолта.

При этом сегодня Украина получила шанс говорить с кредиторами о реструктуризации долгов. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Института украинской политики Артем Петренко.

По его словам, ни о каком дефолте Украины в этом году и речи быть не может. «При правильной антикризисной политике наша страна может пройти этот год. Правда, многое будет зависеть от особенностей коронавируса – насколько он будет живуч летом, и как быстро мы пройдем пик заболеваемости. А также – от стрессоустойчивости нашего общества и власти», – сообщил Петренко.

Как отметил эксперт, страна должна была морально готовиться к мировому кризису и наработать несколько вариантов реструктуризации наших долгов. Еще в 2014 году было понятно, что из долговой ямы Украине без решительных действий не выбраться.

При этом мир имеет огромный опыт реструктуризаций. С 1950 года по 2010 год Парижский клуб (объединение развитых государств-кредиторов) реализовал 447 подобных соглашений в 88 странах.

«Сегодня Украина получила новый исторический шанс говорить с кредиторами. И в мире прекрасно это понимают», – сказал Петренко.

По его словам, Украине сейчас необходимо обрезать все возможные расходы, разумно использовать эмиссию. «Кроме этого, важно наладить экстраординарные каналы поступления денег к предприятиям, чтобы они не шли на валютный рынок и не разгоняли курс и инфляцию», – объясняет эксперт.

«НБУ и Минфин пообещали президенту разработать новую антикризисную программу дешевого кредитования для бизнеса. Однако, пока никаких очертаний программы не видно», – добавляет он.

По словам эксперта Института украинской политики, нужно также максимально облегчить жизнь физлицам-предпринимателям. «Чтобы, как только власть сможет частично снять карантинные ограничения, они смогли начать работу на полную катушку. А это – несколько миллионов рабочих мест, которые избавят нас от голодных бунтов, мародерства и очередных угроз сепаратизма. Поэтому это вопрос выживания страны», – уверен он.

Артем Петренко считает, что, кроме массового и простого кредитования, надо еще снять на несколько месяцев налоговую нагрузку. Временной отмены ЕСВ недостаточно.

По его словам, часть стран уже постепенно выходит из кризиса. «Если нашим предприятиям достаточно помочь, они смогут не просто сохранить свои ниши на мировом рынке, но и захватить новые. Уже сейчас надо планировать систему стимулов для создания новых производств и продвижения наших товаров в мире», – считает эксперт.

По его словам, абсолютно правильно, что правительство не забывает о подготовке нового плана реформ на несколько лет вперед. «Этот кризис сильно поменяет весь мир. Для Украины очень важно серьезно испугаться и, наконец, понять, что дальше так жить нельзя. И власти, и всему обществу надо серьезно поменяться, настроиться на экономический рост и направление усилий от сырьевых секторов (кукуруза, металл, лес, руда) к высокотехнологичным (космос, биотехнологии, фармацевтика, сложное машиностроение и т.д.)», – говорит Петренко.

«Конечно, очень вероятно, что Украина снова этот шанс упустит. Но мы обязаны попытаться!», – резюмирует он.

Более подробно с мнением Артема Петренко и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «На распутье: Ждет ли Украину дефолт?».