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АМКУ запретил рекламу «лекарств от коронавируса»

31.03.20 14:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ввел штрафы за распространение ложной информации об эффективных «лекарствах против коронавируса». Запрет на рекламу «лекарств от коронавируса» вводится обязательными для исполнения рекомендациями АМКУ. Учесть их в своей работе должны рекламодатели, рекламные компании и медиа. Об этои говорится в сообщении пресс-службы Комитета, обнародованном сегодня, 31 марта.

«АМКУ требует от рекламодателей, рекламных холдингов и телевидения не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя способностью лекарств предотвратить или вылечить COVID-19», – сказано в сообщении АМКУ.

В АМКУ подчеркнули, что пока что не существует лекарств, чья эффективность в лечении или предотвращении COVID-19 была бы доказана.

«Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса», – отметили в Комитете.

Поэтому рекламу «лекарств против коронавируса» АМКУ будет расценивать как введение потребителей в заблуждение. Это нарушение антимонопольного законодательства, размер штрафов за которое может составить до 5% годового дохода компании.

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