ДТП в Мариуполе: Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

В Мариуполе вчера, 30 марта, на пешеходном переходе грузовик сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось на проспекте Никопольском. Водитель грузовика зацепил женщину, которая вышла на пешеходный переход.

«Патрульные сразу оказали потерпевшей домедицинскую помощь и привели в чувство. С травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение. Детали обстоятельства выясняли следователи Кальмиусского отделения полиции», – говорится в сообщении.

В патрульной полиции призвали граждан быть внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД) – как водителям, так и пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Николаевке (Донецкая обл.) водитель автомобиля «Chery» двигался задним ходом по проезжей части и совершил наезд на пожилую женщину.