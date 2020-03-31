Въезд/выезд в зону ООС: Кого будут пропускать через КПВВ на Донбассе во время карантина

На Донбассе из-за большого количества обращений граждан с вопросами о введенном режиме по предотвращению распространения и противодействия COVID-19 в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), Call-центр операции предоставил разъяснения. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает на странице в Facebook пресс-центр ООС.

Так, в районе проведения ООС действует следующий порядок въезда и выезда:

для людей, которые имеют местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не вводится. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания;

не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей граждан, владеющих недвижимостью в этих областях;

в район проведения ООС также будут пропускать людей, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя;

основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для проведения лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и людям, которые их сопровождают;

частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд-выезд по предъявлению соответствующих документов;

отдельные решения могут принимать для пропуска людей, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

«В то же время, пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блокпосты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур», – говорится в сообщении.

В штабе ООС просят граждан относиться с пониманием к введению ограничений и воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Также, за дополнительной информацией можно обращаться в Call-центр Объединенных сил по телефонам: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.