Всеукраинская школа онлайн: Стало известно, когда и на каких телеканалах будут показывать уроки

Офис президента Украины совместно с Министерством образования и науки, Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, а также общественным союзом «Освіторія» запускают проект «Всеукраинская школа онлайн». Он обеспечит доступ к дистанционному образованию для всех школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Стартует проект в понедельник, 6 апреля.

Так, в рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Преподавать будут такие предметы: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Кроме того, на съемках уроков присутствуют украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Каждый класс закреплен за конкретными каналами:

5-й класс – ПлюсПлюс и 112 Украина;

6-й класс – ZOOM и NewsOne;

7-й класс – ZIK;

8-й класс – Индиго и УНИАН;

9-й класс – Рада та UA:Культура;

10-й класс – UA:Перший;

11-й класс – М1.

Трансляция уроков будет происходить с понедельника по пятницу, начало в 10 утра.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, в связи с общенациональным карантином Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО) и вступительной кампании.