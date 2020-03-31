В «Л-ДНР» активизируют снайперов и диверсионные группы

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) усиливает передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями. Об этом сегодня, 31 марта, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По данным наших разведчиков, в течение марта оккупанты увеличили применение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Праута.

По его словам, в то же время, НВФ продолжали усиливать свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

«Украинские защитники находятся на своих позициях, обустраивают их, и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину», – добавил Максим Праута.