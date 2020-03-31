Карантин в Украине продлится минимум 2 месяца, – Аваков

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может продлиться минимум два месяца. Такое мнение выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сегодня, 31 марта, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии», – сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые свои акты, принятые ранее по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Данные изменения касаются продолжения ограничительных мероприятий в Украине до 24 апреля.