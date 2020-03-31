Наследство в ОРДЛО: Жительница Донетчины через суд отстояла получение пенсии умершей родственницы

У переселенцев из Донбасса в последнее время все чаще возникает проблема с получением наследства на неподконтрольной украинским властям территории (НКУТ). Так, за помощью к правозащитникам обратилась женщина, которая не могла получить невыплаченную пенсию родственницы, которая умерла на НКУТ. Об этом сегодня, 31 марта, сообщается на странице благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») в Facebook.

Отмечается, что со своей проблемой жительница неподконтрольной правительству Украины территории Лариса, обратилась в Кураховский офис БФ «Право на защиту» (Донецкая обл.) осенью 2019 года.

Женщина несколько лет ухаживала за своей тетей, которая была прикована к постели еще до начала конфликта на Донбассе. С августа 2014 года она ни разу не получала пенсионные выплаты, поскольку была в тяжелом состоянии. Лариса была ее единственным близким человеком, а с началом боевых действий еще и единственной кормилицей, заботилась о тете как могла – оплачивала коммунальные услуги, лечение, покупала еду и другие необходимые для полноценной жизни средства.

Еще в мирной жизни тетя Ларисы оставила завещание, в котором завещала все имущество племяннице. После смерти родственницы женщина обратилась к нотариусу и получила свидетельство о праве на наследство по завещанию. Она направила это свидетельство в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы получить унаследованную пенсию в сумме более 200 тыс. грн. Однако, получила на 80 тыс. грн меньше, чему была удивлена.

«В ПФУ обосновали это очень типично: сослались на то, что начисленные суммы пенсии выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии. Мы подали иск в суд», – рассказывает юрист Алла Щербина.

Вместе с женщиной адвокаты «Право на защиту» прошли суд первой инстанции – он встал на сторону истицы. Суд второй инстанции утвердил решение местного суда.

«Казалось, что ничего не мешало получению наследства, оставалось только приехать и получить деньги. Но возникли новые препятствия – в Украине ввели карантин, поэтому въезд на подконтрольную правительству территорию пока невозможен. Как только откроются контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), женщина сможет выехать и получить свои деньги», – говорится в сообщении.