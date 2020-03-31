На период карантина установлен полный запрет на проверки ВПЛ по месту жительства, – Донецкая ОГА

Новые изменения в законодательство, внесенные накануне Верховной Радой в связи с эпидемией коронавируса, в значительной мере касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей, которые получают от государства социальную помощь. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Во-первых, запрещается проведение проверок фактического места проживания ВПЛ при назначении / возобновлении выплат. Первым законом был запрещен только контроль, но оставались проверки, сейчас проведение проверок запрещено. Местные комиссии по вопросам назначения и возобновления выплат будут принимать решения без акта обследования граждан», – подчеркнула директор департамента.

Она также уточнила, что выплаты, которые были назначены до начала эпидемии, будут продолжены на срок завершения эпидемии и 30 дней после.

«Продлевается выплата переселенцам, выплата государственной помощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена раньше, без подачи необходимых документов. Это очень важно», – отметила Елена Токарева.

Директор департамента добавила, что сроки обращений по назначению государственной помощи семьям с детьми, например, помощи одиноким матерям, также продлеваются на период карантина.

«Все предусмотренные помощи после окончания карантина будут пересмотрены, будет проведен прерасчет или в большую, или в меньшую сторону», – акцентировала Токарева.