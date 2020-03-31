На Донетчине более 180 тыс. семей получат дополнительную компенсацию на услуги ЖКХ

В Донецкой области дополнительные компенсации на оплату коммунальных услуг в период карантина получат более 180 тыс. семей, получающих субсидии. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнила, что в программе жилищных субсидий правительством введены дополнительные компенсации на оплату отдельных коммунальных услуг получателям субсидий. Так, на 50% увеличены социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой.

«Дополнительная компенсация будет охватывать более 180 тыс. домохозяйств области. Приблизительная сумма составит около 300 грн для каждой семьи. Упрощена процедура назначения субсидий. Этот процесс будет происходить автоматически, без обращения граждан», – отметила Елена Токарева.

Она добавила, что теперь предоставлена возможность назначения жилищной субсидии гражданам, которые были уволены с работы в период карантина.

Кроме того, на период карантина запрещено прекращение начисления жилищных субсидий, кроме «обстоятельств, что делают невозможными предоставление жилищной субсидии».

По словам Елены Токаревой, в данное время в области ожидают постановление Кабинета министров по данным вопросам.