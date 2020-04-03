RU
Все новости

Мука, сахар, чеснок: Житель Луганска показал цены на продукты в супермаркете (Фото)

03.04.20 09:19
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска побывал в супермаркете «Народный» и показал цены на продукты.

Мужчина посетил супермаркет, расположенный на квартале Левченко.

Цены следующие:

  • сок (стеклянная банка, 3 л) – 93 руб. (40 грн по местному курсу на 3.04.2020);
  • сок (пачка 2 л) – 62 руб. (27 грн);
  • пепси (2 л) – 85 руб. (37 грн).

Также продаются (цена за 1 кг):

  • мандарины (1 кг) – 75 руб. (33 грн);
  • горох – 25 руб. (11 грн);
  • пшено – 32 руб. (14 грн);
  • макароны – 35 руб. (15 грн);
  • чеснок – 345 руб. (150 грн);
  • сахар – 31 руб. (13 грн);
  • соль – 12 руб. (5 грн).

Мука развесная стоит 17 руб. (7 грн), расфасованная в пачки по 2 кг – 35 руб. (15 грн). Рулон туалетной бумаги «Семейная» – 10 руб. (4 грн), самый бюджетный вариант туалетной бумаги можно приобрести за 7 руб. (3 грн).

Выбор чая достаточно большой: есть заварной и в пакетиках, черный, зеленый, с различными добавками в пачках разного объема. Кроме того, продаются консервы, сладости и другие продукты.

Гречки нет. Мужчина поинтересовался у продавцов, будет ли гречневая крупа в ближайшее время, и ему ответили, что это маловероятно.

Скриншот видео YouTube

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк