Двое жителей Луганщины проведут в тюрьме по 5 лет за переправку нелегалов из РФ

Двое жителей Луганщины получили по пять лет лишения свободы за переправку нелегалов в Россию. Еще одного нарушителя разыскивают. Об этом сообщает Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в прошлом году оперативники Управления разоблачили организованную преступную группу и ликвидировали канал незаконной переправы лиц через госграницу.

«7 июля 2019 года правоохранители прекратили существование преступной "бизнес-схемы". Преступников задержали "на горячем". Как отмечалось, используя автомобиль марки "ВАЗ" трое граждан Украины доставили четырех граждан Шри-Ланки на территорию Украины из Российской Федерации», – сообщили в Госпогранслужбе.

В рамках уголовного производства всего задокументировано 6 эпизодов противоправной деятельности граждан.

«Трое злоумышленников успели незаконно переправить через государственную границу в Российскую Федерацию 4-х нелегальных мигрантов, а из России – 18 человек, за каждого из них "бизнесмены" получили по 100 долл. США», – отметили в ведомстве.

Троицкий районный суд Луганской области осудил двух граждан Украины к 5 годам лишения свободы. 33-летний и 26-летний украинцы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу» Уголовного кодекса Украины.

Третий мужчина объявлен в розыск.

«Как установили оперативники, с целью избежания уголовной ответственности данный гражданин находится на территории Российской Федерации», – отметили в Госпогранслужбе.