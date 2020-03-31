В Донецкой ОГА рассказали, как коммунальщики проводят дезинфекцию в городах и районах

Жилищно-коммунальные службы в Донецкой области проводят дезинфекцию почти 5 тыс. детских, спортивных площадок, а также площадок для сбора мусора. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В данное время по информации городов, районов и объединенных территориальных громад, с использованием соответствующих дезинфицирующих средств обрабатывается 4,7 тыс. площадок, в том числе: 1457 детских площадок, 219 спортивных площадок, а также около 3 тыс. контейнерных площадок для сбора мусора», – уточнил Гончаренко.

По его словам, предприятиями ЖКХ области приобретены за собственные средства или за счет местных бюджетов 243 тыс. защитных масок, 10 тыс. перчаток и немногим больше 20 тыс. л дезинфицирующих растворов.

Директор департамента также рассказал, что практически во всех городах и районах чаще проводится влажная уборка подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также организуется работа по дезинфекции улиц хлорсодержащими средствами. В частности, активность в этом направлении проявляют города Мариуполь, Бахмут, Краматорск, Мирноград, Славянск, Торецк, Бахмутский, Марьинский районы и Соледарская ОТГ и другие.

«Для дезинфекции улиц по области задействовано 40 единиц техники для полива. Ориентировочно потребность в дезрастворах для обработки улиц и тротуаров на сегодня составляет 2,1 тыс. м3, и мы обобщаем эту потребность для рассмотрения руководством области», – добавил Гончаренко.