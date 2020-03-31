Если карантин продлится: На Донетчине допускают дистанционное окончание учебного года

В случае продления карантина учебный год в Донецкой области может завершиться в дистанционном режиме в конце мая. Об этом сегодня, 31 марта, рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что школьники уже 3-ю неделю находятся на дистанционном обучении. Карантин продолжен до 24 апреля, поэтому сейчас рассматривается несколько вариантов того, как будет завершен учебный год.

«Если 24 апреля будут завершены карантинные мероприятия, тогда мы выходим на учебу, и учебный год для всех учащихся 1-11-х классов завершится не позднее 1 июля. Это уже каждый педагогический коллектив, органы местной власти будут на месте рассматривать эти вопросы», – рассказала Татьяна Сидашева.

Она уточнила, что для учащихся 4-х и 9-х классов государственная итоговая аттестация отменяется, и потому оценки будут выставлены за счет тех оценок, которые были получены в течение этого года

«Если у нас карантин будет продолжен, тогда учебный год завершится так, как и планировалось завершить, – в конце мая, в дистанционном режиме. И также годовые оценки будут выставляться на основе тех оценок, которые были ранее, а также тех, которые фиксировались во время проведения дистанционного обучения», – сказала директор департамента образования.

Кроме того, она обратилась к родителям с просьбой не паниковать и поддержать своих детей.

«Сегодня это непривычная для них форма работы, это и самоорганизация, и самообразование. Наши дети не привыкли к такой самоизоляции, и как правило, это для них неожиданно и тяжело. Если что-то будет не получаться, не паникуйте, мы все наверстаем, у нас будет для этого время», – подчеркнула Сидашева.