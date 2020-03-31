Жителю Донетчины грозит до двух лет тюрьмы за издевательства над матерью

Полицейские Бахмута (Донецкая обл.) привлекли к ответственности мужчину, который издевался над пожилой матерью. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что местный житель систематически обижал свою 76-летнюю мать. Полицейские неоднократно помогали решить конфликтные ситуации и привлекали обидчика к административной ответственности, однако ситуация в семье не менялась. Теперь относительно домашнего тирана открыто уголовное производство.

«49-летний мужчина не работает, злоупотребляет спиртными напитками и живет со своей пожилой матерью. На фоне употребления алкоголя мужчина систематически провоцирует ссоры, ругается и оскорбляет старушку», – сообщили в полиции и добавили, что относительно бахмутчанина уже составлены 5 админпротоколов за совершение домашнего насилия. Однако это не помогло исправить поведение мужчины.

По факту очередного факта домашнего насилия в отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 126-1 «Домашнее насилие» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от общественных работ до двух лет лишения свободы.