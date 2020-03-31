Из-за карантина дети из неподконтрольного Донбасса не смогут участвовать во вступительной кампании в вузы Украины, – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к исполняющему обязанности министра образования и науки Украины Любомире Мандзий с целью защиты права на образование детей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей и аннексированной Автономной Республики Крым. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает Офис омбудсмена Украины.

«В случае продолжения режима карантина и ограничительных мероприятий в пунктах пропуска, поступающие неподконтрольных и временно оккупированных территорий фактически не смогут пройти государственную итоговую аттестацию в учебном заведении и получить документ о базовом общем среднем образовании и соответственно будут лишены права принять участие во вступительной кампании в высших учебных образования Украины. В связи с этим уполномоченным был направлен запрос в Министерство образования и науки Украины с просьбой сообщить о мерах, предпринимаемых для разрешения ситуации», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с общенациональным карантином МОН Украины разработало два сценария завершения учебного года, проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО) и вступительной кампании.

В то же время, как отмечается, для лиц, которые сейчас проживают на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму, действующим законодательством установлены особые условия получения документов о базовом и среднем образовании, а также поступления для получения высшего образования.

Так, лица, не имеющие свидетельства о базовом общем среднем образовании, выданного учебным заведением Украины, могут одновременно пройти аттестацию экстерном за курс базового (9 класс) и полного общего среднего образования (11 класс). При этом предусмотрено, что прохождение годового оценивания и государственной итоговой аттестации экстерном осуществляется непосредственно в учреждениях общего среднего образования, расположенных соответственно на подконтрольной Украине территории.

«Поскольку из-за введения режима карантина и чрезвычайной ситуации правительством Украины установлены ограничения на передвижение с территории Крымского полуострова и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, выпускники с временно неподконтрольных Украине территорий, не смогут принять участие во вступительной кампании», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.