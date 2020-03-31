На Донетчине готовятся к двум вариантам проведения ВНО и вступительной кампании

В Донецкой области в зависимости от ситуации с карантином рассматриваются два варианта переноса сроков внешнего независимого оценивания (ВНО) и вступительной кампании в вузы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 марта, рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Она отметила, что информация по вариантам проведения вступительной кампании и ВНО в связи с изменениями сроков карантина размещена на сайте Министерства образования и науки Украины.

«Если мы выходим в апреле, то тогда с 25 июня по 1 августа у нас будет проводиться ВНО, основная сессия и дополнительная, и потом уже вступительную кампанию планируется завершить до 15 сентября», – сказала Сидашева.

По ее словам, в случае продления карантина, проведение ВНО вместе с дополнительной сессией планируется с 17 августа по 25 сентября, и только к началу ноября будет проведена вступительная кампания.

Директор департамента добавила, что в этом году не будут проводиться олимпиады IV этапа в связи с карантинными мероприятиями.

«Если раньше результаты IV этапа ученических олимпиад были дополнительными баллами во вступительной кампании, в этом году такого не будет. Все будут поступать в вузы на одинаковых условиях», – заключила Татьяна Сидашева.