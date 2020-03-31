НВФ полностью заблокировали возможность международных организаций попасть в ОРДЛО, – Резников

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» и «ЛНР» полностью заблокировали возможность международных организаций попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сегодня, 31 марта, передает пресс-служба ведомства.

При этом, по его словам, Украина со своей стороны полностью обеспечила беспрепятственный доступ международных организаций на территорию ОРДЛО*. «Мы понимаем сложность ситуации, в которой оказались люди из-за временного закрытия КПВВ, поэтому со своей стороны делаем все, чтобы наши международные партнеры могли попасть на временно оккупированные территории Украины для предоставления той помощи, которую они сейчас способны предоставить. Собственно, это мы обсуждали и во время встречи с представителями МККК и ООН две недели назад. В то же время, что мы имеем со стороны оккупационных властей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей? Они полностью заблокировали возможность международных организаций попасть на временно оккупированную территорию. Уже есть несколько таких фактов. На фоне эпидемии коронавируса это вызывает еще большие подозрения, что оккупационная администрация пытается скрыть реальное положение с заболеваемостью, заблокировав независимые каналы информации», – заявил Резников.

Вице-премьер-министр добавил, что соответствующее разъяснение относительно гуманитарных оснований предоставления права на въезд/выезд с временно неподконтрольной территории направлено в Минобороны, Госпогранслужбу, Генштаб и ООС. «Несколько дней назад спикер высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля обнародовал обращение к Российской Федерации и подконтрольным ей оккупационным администрациям с требованием предоставить свободу передвижения через линию соприкосновения СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК. Мы тоже настаиваем, что в нынешних условиях еще более важно, чтобы гуманитарная помощь продолжала доставляться людям в этих районах. А ООН, неправительственные организации и МККК должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся на всей территории Донбасса», – сказал Резников.

Как сообщалось ранее, Германия и Франция призвали НВФ дать доступ международным организациям на неподконтрольный Донбасс.

Напомним, НВФ продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей