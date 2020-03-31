Шмыгаль рассказал, когда повысят зарплаты медиков

Вопрос защищенности медиков от инфицирования коронавирусом, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты был рассмотрен сегодня, 31 марта, на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Офис президента.

«Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц», – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Отметим, что, как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, во Львове установили ежемесячные доплаты в размере 10 тыс. грн врачам, медсестрам, санитарам и т. п., которые будут работать с больными коронавирусом.