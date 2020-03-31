Места для обсервации вернувшихся в Украину: Готово 61 заведение

В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. Об этом шла речь сегодня, 31 марта, на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей. «Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания», – подчеркнул глава государства.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что на эти объекты – гостиницы и санатории – уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что будут им делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после прибытия. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.