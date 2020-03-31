На Донбассе раньше времени зацвели абрикосы и вишни: Как это отразится на урожае (Видео)

На Донбассе зацвели плодовые деревья. В этом году на месяц раньше обычного распустились абрикосы и вишни. По словам синоптиков, это случилось из-за аномально теплой зимы.

Так, Северодонецк утопает в белом цветении. По словам горожан, от цветения деревьев на улицах сразу стало радостнее. «Немножко придает весеннее настроение, невзирая на беды наши», – говорит местный житель Виталий.

«У меня дача. Только и надежды, что поеду и буду радоваться всему, что расцветает. Вот уже абрикосы цветут, и черешни так цветочки тоже выбрасывают. А среди недели было минус 8 ночью, может, померзло, тут в городе теплее и уютнее», – рассказала северодончанка Галина.

После полудня метеорологи Лисичанска фиксируют температуру воздуха. На улице – плюс 18. И почва уже прогрелась до фантастической, как для марта, отметки. «На почве температура 32 градуса, а максимальная 33», – отмечает метеоролог.

Деревья вслед за погодой опережают сезон примерно на месяц. «Последний год тоже был самым теплым за весь период наблюдения. Наблюдения у нас проводятся в Сватово 90 лет, в Беловодске – 130 лет. Это отклонение от наших средних показателей на 13-14 градусов. Это очень тепло для нашего региона», – сообщила начальник гидрометеорологического обеспечения Надежда Лебедева.

В Северодонецке абрикосы распустились в тот день, когда ночью за окном была минусовая температура. Снег лежал на деревьях еще несколько дней назад. Но, как отмечают агрометеорологи, такая переменчивая погода угрожает урожаю. «Почки, которые были готовы распуститься, они могли быть подвергнуты низким температурам. Как это можно выразить – пыльца могла потерять свою способность оплодотворить почку. То есть то, что они сейчас цветут, это вовсе не значит, что они дадут урожай», – объяснила заведующая сектором агрометеорологии Людмила Черникова.

Но специалисты предостерегают, что настоящего тепла пока еще ждать не следует. Ведь продолжается изменение циклонов. «Первого апреля мы почувствуем незначительное похолодание. Также произойдет снижение ночных температур до двух градусов мороза», – сказала ведущий синоптик Дарья Криваль.

Местами на Донбассе расцвели и одуванчики, и даже успели превратиться в белые шары. Также готова распуститься и вишня. На верхушках уже раскрываются первые цветочки.

Источник: ТК «Донбасс»