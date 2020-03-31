Из-за карантина 10% украинцев уже потеряли работу, – опрос

По состоянию на конец марта 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи. Таковы данные опроса*, проведенного компанией Info Sapiens 25-29 марта,

При этом 16% опрошенных отметили полную потерю дохода, 14% – потерю работы, 10% – финансовые убытки (например, из-за сдачи билетов). Всего 60% украинцев назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.

Около половины украинцев, которые в карантин посещали место работы или учебы, прекратили его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно.

Среди тех, кто работал во время карантина, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% – в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

* Прим. – Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Исследование на проводилось в Автономной республике Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.