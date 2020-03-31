Два года «служил в ДНР»: На Ровенщине военный ВСУ собирал информацию для ФСБ

В Ровенской области будут судить военнослужащего за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Ровенской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая дислоцирована на Днепропетровщине, по факту государственной измены и участия в террористической организации (ст. 111, ст. 258-3 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас военный находится под стражей.

По данным следствия, в период с марта 2017 года по февраль 2019 года гражданин Украины проходил «военную службу» в «спецподразделениях ДНР». Вернувшись на подконтрольную Украине территорию, он вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.

«Проходя военную службу, указанный гражданин собирал информацию военного характера о ротации, перемещении, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее лицу, которое позиционировало себя сотрудником ФСБ Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Санкция ст. 111 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Санкция ст. 258-3 УК Украины – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.