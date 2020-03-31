Карантин: Ощадбанк продлил действие платежных карт с истекающим сроком до 1 июля

В Украине в том числе на Донбассе, все платежные карты «Ощадбанка», срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком. Это также касается банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

«Ощадбанк заботится о безопасности и здоровье клиентов, поэтому позаботился о том, чтобы они как можно меньше посещали его отделения на время карантина. Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком», – говорится в сообщении.

Также, в пресс-службе напомнили, что не выходя из дома можно совершать покупки в онлайн-магазинах и банковские операции дистанционно в Ощад 24/7. А также, можно оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.

«Пенсионеры, как и другие клиенты, могут не спешить с новой картой в банкомат для снятия денег, а спокойно из дома заказывать продукты онлайн и осуществлять другие платежи», – отметил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Для минимизации контактов с наличными «Ощадбанк» рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.