Для работы продуктовых рынков в условиях карантина ввели условия

Согласно документу, для работы рынков определены следующие условия:
- оператор рынка пищевых продуктов должен быть зарегистрирован;
- на рынке может находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
- возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра .
- обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Уточняется, что для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.