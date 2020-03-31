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Для работы продуктовых рынков в условиях карантина ввели условия

31.03.20 18:02
Фото: «Славянск деловой»
Фото: «Славянск деловой»
В Украине издали постановление об уловиях работы продуктовых рынков во время карантина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Минздрава.

Согласно документу, для работы рынков определены следующие условия:

  • оператор рынка пищевых продуктов должен быть зарегистрирован;
  • на рынке может находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
  • возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра .
  • обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;
  • обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Уточняется, что для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

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