Для работы продуктовых рынков в условиях карантина ввели условия

В Украине издали постановление об уловиях работы продуктовых рынков во время карантина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Минздрава.

Согласно документу, для работы рынков определены следующие условия: оператор рынка пищевых продуктов должен быть зарегистрирован;

на рынке может находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра .

обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;

обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий. Уточняется, что для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.