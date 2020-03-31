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Карантин из-за коронавируса: Сколько стоит и какие условия будут на обсервации

31.03.20 18:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для обсервации украинцев, которые возвращаются из-за рубежа, предлагаются несколько вариантов проживания. Об этом сообщило Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации в Facebook.

В частности, предлагаются такие варианты размещения людей:

  • стандартное поселение 1-местное;
  • улучшенное поселение 1-местное;
  • VIP-размещение 1-местное;
  • доплата за 1-местное дополнительное место (для семейных пар);
  • доплата за детей 3- или 4- местное поселение.

Определены следующие условия поселения:

  • продолжительность поселения – 14 дней;
  • ориентировочная стоимость проживания – 3000-3500 грн за 14 суток;
  • одноместное поселение для тех, кто возвращается индивидуально, и 2-4-местные номера для семейных пар или семей с детьми;
  • индивидуальный санузел в номере (желательно);
  • возможность обеспечения питания в ланчбоксах и с одноразовой посудой – доставка в номер (стоимость 3-разового питания от 100 грн для эконом-варианта и возможность выбора нескольких вариантов);
  • согласие персонала на работу в индивидуальной защите.

При этом отмечается, что стоимость проживания должна включать трансфер от границы до отеля, обеспечение персонала защитными средствами и проведение дезинфекции во время и после окончания обсервации.

Оплата услуг проживания будет осуществляться гражданами Украины (до пересечения границы) через туристических операторов.

Охрана помещений и контроль за соблюдением лицами, находящимися в обсервации, карантина будут обеспечивать подразделения Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.

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