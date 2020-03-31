Будет выделено 35 млн грн: Как ремонтируют дорогу в Кременском районе (Фото)

В Луганской области в рамках национальной программы «Большая стройка» ремонтируют дорогу в Кременском районе. Сегодня, 31 марта, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай лично проинспектировал дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, сейчас ремонтируют участок Новая Астрахань – Боровеньки (км 0+000 – км 10+200). Работы проводят специалисты КП «Кременской Агропутьстрой».

По словам главы области, на этом 10-километровом участке автодороги кладут выравнивающий слой асфальта толщиной 5 см . «На этот объект будет выделено и профинансировано 35 млн грн. Кроме того, подрядчик дает гарантию на выполнение ремонтных работ. Надеюсь, что качественная автодорога, которую мы получим, будет служить на благо Луганщины», – заявил Гайдай.

В пресс-службе отмечают, что работы планируется завершить во 2-м квартале 2020 года.

Фото: пресс-служба ЛугОВГА

Напомним, что с 1 марта 2020 года Луганская область официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины. В 2020 году в Луганской области планируется восстановить 135 км дорог.

Как сообщалось ранее, что и где ремонтируется на Донбассе, можно увидеть на карте.