Стартует программа «теплых кредитов» в 2020 году

Программа «теплых кредитов», которую ждут тысячи семей и ОСМД, чтобы внедрить энергоэффективные мероприятия, уже стартует в этом году. Об этом сегодня, 31 марта, сообщило агентство Госэнергоэффективности.

Для этого Минэкоэнерго утвержден соответствующий паспорт бюджетной программы, а Госэнергоэффективности начата процедура заключения договоров с государственными банками. «Шаг за шагом преодолеваем все бюрократические процедуры, чтобы в конце концов украинские семьи получили необходимую помощь от государства на энергоэффективные мероприятия», – прокомментировал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Как и в предыдущие годы, в рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

20% суммы кредита – на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов);

35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

от 40% до 70% – для ОСМД.

Также в этом году участники программы могут получить двойную и даже тройную компенсацию: не только из государственного, но и из местного бюджетов. Для этого совместно с Агентством разработаны и уже работают 128 местных программ удешевления «теплых кредитов» (http://saee.gov.ua/uk/programs/map). Общая сумма их финансирования в текущем году достигает почти 150 млн грн.

Воспользовавшись такими программами и внедрив энергоэффективные мероприятия, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах. «В этом уже убедились около 750 тыс. семей, которые привлекали "теплые кредиты" в 2014-2019 годах. В общем, за 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала новая программа «Энергодом» по утеплению многоэтажек.