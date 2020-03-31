Бесплатный отпуск во время карантина в Украине: Что нужно указать в заявлении

В связи с введением карантинных ограничений в Украине, вопрос предоставления бесплатного отпуска стал одним из актуальных для работников и работодателей. О том, как правильно оформить отпуск без сохранения заработной платы на время карантина, и что указать в заявлении, разъясняет Управление Гоструда в Николаевской области.

Так, согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ) в случаях, предусмотренных статьей 25 Закона «Об отпусках», работнику по его желанию предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы.

По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный в соглашении между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в году.

Однако, в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 84 КЗоТ Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения корона вирусной болезни (COVID-19)», срок нахождения в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в установленный общий срок (не более 15 календарных дней в год).

Уточняется, что такой отпуск предоставляется работнику на основании письменного заявления. При этом, в заявлении необходимо указать:

причину, по которой работник просит предоставить неоплачиваемый отпуск;

дату начала отпуска;

продолжительность отпуска.

Рассмотрение такого заявления закрепляется приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска за свой счет. «Такой отпуск не продлевают на количество праздничных и нерабочих дней, приходящихся на него», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для отпуска «за свой счет» обязательно требуется согласие работника.