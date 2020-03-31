Обострение на Луганщине: Во время обстрела НВФ ранены двое украинских бойцов

На Луганщине сегодня, 31 марта, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований (НВФ) получили ранения двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня на Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.