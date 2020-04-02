Психологически не изолируются и легче переносят домашний карантин: На Киевщине переселенцы 65+ шьют маски

В Ирпене (Киевская обл.) активные переселенцы пожилого возраста во время карантина помогают пожилым местным жителям – шьют защитные маски. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине на своей странице в Facebook.

Так, на базе Общественного центра по работе с внутренне перемещенными лицами в Ирпене уже более 3 лет работает кружок рукоделия 65+. «Этот кружок объединил талантливых переселенцев, они начали шить эко-сумки, постельное белье, удивительные аксессуары для волос, которые даже понравились известной супер-модели и фотографому из Дании Хелене Кристенсен. Благодаря этой прекрасной инициативе, поддерживаются также кружки для детей переселенцев, покупая от продажи необходимые материалы», – говорится в сообщении.

Сейчас свою активную работу переселенцы продолжают делать дома, шьют защитные маски для тех людей, особенно пожилых, кто не может позволить себе потратить средства на такие важные средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

«Во время карантина очень важно, чтобы люди пожилого возраста чувствовали себя нужными и продолжали быть активными. Мы очень рады, что коллектив продолжает свою социальную деятельность даже в домашних условиях, они психологически не изолируются и легче переносят домашний карантин», – отметила руководитель Общественного центра по работе с ВПЛ Надежда Филимонова-Скрипка.

Как сообщалось ранее, в селе Боброво (Луганская обл.) шьют защитные маски – двухслойные, детские, с веселыми картинками. В условиях тотального дефицита медицинских повязок и их подорожания – на такой товар большой спрос. А в Донецкой области некоторые ателье перепрофилировались и кроме текущей работы стали шить многоразовые маски.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, кому, когда и как необходимо использовать медицинские маски.