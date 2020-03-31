Пограничники меряют жителям температуру: Как живут возле КПВВ «Гнутово» во время карантина

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» пограничники периодически измеряют температуру и следят за состоянием здоровья жителей села Пищевик, где располагается КПВВ. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

В селе проживает не много людей, но они есть – несколько домов остались жилыми, несмотря на ужасы войны. «С началом российской агрессии, этот населенный пункт был непродолжительное время под контролем российско-оккупационных войск. После освобождения села от оккупации, враг его регулярно обстреливал, тогда и уехала основная масса местных. Но самые отчаянные остались. Так и находились бок о бок, в одной местности, под российскими артналетами. Здешние отчаянные – по собственным погребам, а пограничники на позициях. Постоянная вражеская угроза сплотила "односельчан". Теперь без преувеличения можно сказать, что пограничники и местные жители как одна семья», – говорится в сообщении.

Сейчас, когда КПВВ почти безлюден, их хорошо видно, ведь их передвижение по селу никто не ограничивает. Свободное движение в сторону временно неподконтрольной территории Украины имеют только патрули международных наблюдателей. Однако такие поездки непродолжительны, поскольку незаконные вооруженные формирования блокируют их проезд.

Сейчас коммуникация Пищевика с другими населенными пунктами более проблематична, поэтому некоторые бытовые проблемы, например с питьевой водой, помогают решать «зеленые береты».

Местные говорят – с пограничниками им спокойнее.