Более 800 обращений от ВПЛ: Омбудсмен рассказала о нарушении прав переселенцев на получение пенсий и соцвыплат

За прошлый 2019 год в адрес уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 848 сообщений о нарушении прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Из них 654 сообщения касались нарушения права на получение гарантированных государством социальных, в том числе пенсионных выплат ВПЛ и гражданскому населению, которое проживает на неподконтрольных территориях. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного ВРУ по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2019 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Как уточняется, значительная часть этих обращений граждан содержит информацию о невыполнении судебных решений по возврату Пенсионным фондом Украины (ПФУ) восстановленных пенсионных выплат. По результатам рассмотрения 132 обращений после вмешательства уполномоченного право граждан на возобновление социальных выплат (в том числе пенсионных) было восстановлено, а задолженности выплачены.

Как сообщается, согласно Порядка погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 2018 года № 649 (с изменениями), выплата задолженности по пенсионным выплатам осуществляется ПФУ в пределах имеющихся бюджетных назначений. На конец года задолженность пенсионерам на основании судебных решений составляет более 9 млрд грн. Учитывая насущную необходимость решения указанных проблем с пенсионным обеспечением ВПЛ, уполномоченный в апреле и ноябре 2019 года обращался к премьер-министру Украины с соответствующими письмами. Обращение уполномоченного касались необходимости внесения изменений в постановление КМУ от 5 ноября 2014 года № 637 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» в части нормативного урегулирования отдельного порядка выплаты сумм пенсий, не выплаченных за период до месяца их восстановления.

«Однако многие проблемы ВПЛ не были решены с помощью актов реагирования уполномоченного, что свидетельствует о необходимости в совершенствовании действующего законодательства и обеспечении эффективной деятельности соответствующих центральных органов исполнительной власти», – отмечается в докладе.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» (рег. № 2083-д от 26.11.2019), задачей которого является урегулировать вопрос пенсионного обеспечения ВПЛ и лиц, которые остались проживать на временно неподконтрольных территориях Украины. «Всем гражданам Украины должна быть обеспечена возможность пользоваться в полном объеме конституционными правами и свободами независимо от факта регистрации их как ВПЛ, допуская установление дополнительных требований и обязанностей только в тех случаях и в той мере, которые обусловлены пользованием дополнительными (специальными) льготами и необходимы для предотвращения злоупотреблений правом на такие льготы. Имеющаяся законодательная база является дискриминационной по признаку места жительства, нарушает имущественные права и лишает права на пенсионное обеспечение тех, кто физически не способен пересечь линию соприкосновения», – уточняется в докладе.

Право на социальную защиту включает и право граждан на обеспечение их в старости. Пенсия по возрасту, за выслугу лет и другие ее виды, которые назначаются в связи с трудовой деятельностью, заслуженные предыдущей работой, является одной из форм социальной защиты. Этим определяется содержание и характер обязанности государства относительно тех граждан, которые приобрели право на получение пенсии.

«Закрепляя на конституционном уровне право на социальную защиту каждого гражданина, без каких-либо исключений, государство реализует положения ст. 24 Конституции Украины, согласно которым граждане имеют равные конституционные права и не может быть ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам. Учитывая социальную природу пенсий, право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо – в Украине или за ее пределами. Таким образом, применяя принцип аналогии права и действующее законодательство, можно констатировать, что не может быть ограничено право лица на получение пенсии в зависимости от места проживания. Это также подтверждает национальная и международная судебная практика рассмотрения аналогичных вопросов», – говорится в докладе.

Кроме того, в части обращений, поступающих в адрес уполномоченного, затрагиваются вопросы о формальном подходе по выполнению нормы Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20 октября 2014 года № 1706-VII о лишении статуса ВПЛ органами социальной защиты населения. «Закон требует установки не просто факта отсутствия лица в течение определенного срока по месту жительства, но и получения обоснованных оснований полагать, что лицо вернулось к покинутому постоянному месту жительства. Однако органы социальной защиты населения на местах не пытаются получить такую ​​информацию и считают, что в случае отсутствия ВПЛ по месту фактического проживания более 60 дней, его статус подлежит отмене. Во многих случаях ВПЛ может отсутствовать по месту жительства, но при этом, находясь на подконтрольной территории и в течение отчетного периода, ни разу не пересекало линию разграничения (например, находилось в больнице). Решение об отмене справки может быть обжаловано путем обращения в суд в порядке административного судопроизводства. Однако все это время лицо не будет получать адресную помощь, социальные выплаты и пенсию. Это ставит ВПЛ на грань выживания, поскольку даже после восстановления справки ВПЛ, суммы задолженностей, образовавшихся за предыдущий период, не возвращаются», – поясняется в докладе.