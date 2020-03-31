Украина перенаправит 150 млн евро кредита от Германии на борьбу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом, стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

«Федеральный канцлер положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка», – говорится в сообщении.

Также глава государства проинформировал Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. В этом контексте собеседники еще раз подчеркнули важность координации всех шагов по мирному урегулированию на Донбассе. «Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандской формате», – уточняется в сообщении.